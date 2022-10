0 Facebook Attaccato da sciame di vespe muore per choc anafilattico, familiari lanciano l’allarme Cronaca 29 Ottobre 2022 10:01 Di redazione 1'

Attaccato da sciame di vespe, muore contadino. E’ accaduto a Pabillonis, in provincia del Sud della Sardegna, dove un uomo mentre era a bordo del suo trattore è stato aggredito dagli insetti. Ha provato a scacciarli via ma purtroppo è stato punto troppe volte ed è deceduto a causa di uno choc anafilattico.

Attaccato da sciame di vespe muore nei campi

L’uomo, 82 anni, non era rientrato a casa come faceva ogni sera. Così la famiglia, preoccupata che non aveva sue notizie, ha immediatamente allertato i carabinieri. Sono partite le ricerche e poi è stata fatta la tragica scoperta, il corpo senza vita è stato trovato a pochi metri dal trattore. Presumibilmente aveva provato a scappare senza però riuscire a salvarsi.

Da un’analisi esterna del corpo il medico legale ha visto la presenza di più punture sul volto. L’agricoltore, dunque, non è riuscito a chiedere aiuto ed è morto poco dopo l’attacco degli insetti.