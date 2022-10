0 Facebook Arrestata mentre si sta sposando, in manette vestita di bianco: ma è stato un gigantesco errore News 29 Ottobre 2022 10:23 Di redazione 1'

L’avrebbe dovuto ricordare come il giorno più bello della sua vita e invece si è trasformato in un incubo. Una donna è stata arrestata mentre era all’altare e stava celebrando il matrimonio con il suo futuro marito. Avrebbe dovuto dire “sì, lo voglio” e invece è finita in manette.

Arrestata nel giorno del suo matrimonio

I carabinieri sono entrati nella sala dove si stava celebrando il rito civile e hanno arrestato la futura sposa con l’accusa di un accumulo di pene per reati di droga. Oltre il danno anche la beffa, si è poi scoperto che quell’esecuzione era in realtà un errore. Era stata fatta una trascrizione errata dal Tribunale e la 42enne non doveva essere arrestata. E’ accaduto a Seveso, dove i militari hanno notificato l’arresto alla donna proprio mentre si stava sposando.

La Procura di Monza dal tribunale aveva emesso l’arresto per una sentenza che però era passata in giudicato, nonostante il ricorso in Appello. A spiegare cosa è accaduto è stato l’avvocato della donna, che è stata subito scarcerata. Purtroppo però la 42enne non ha potuto celebrare il matrimonio.