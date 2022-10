0 Facebook Campania, non vuole più uscire di casa per paura dei bulli. La denuncia: “Diciamo basta!” Cronaca 28 Ottobre 2022 17:08 Di Carmine Ubertone 1'

Desta scalpore quanto avvenuto nel Casertano, un ragazzino, vittima di bullismo, non vuole più uscire di casa per la paura di incrociare i suoi coetanei.

Campania, non vuole uscire di casa per non incontrare i bull

Siamo in quel di Casaluce, nel Casertano. A raccontare il brutto episodio è il sindaco Francesco Luongo: la madre di un ragazzo ha spiegato che il figlio non vuole più uscire di casa perché preso di mira da un gruppo di coetanei.

La denuncia della madre al sindaco

Il primo cittadino Francesco Luongo ha pubblicato un video sui social – su segnalazione della madre del ragazzo – in cui denuncia questo bruttissimo episodio di bullismo: “Non è la prima volta che accade, non è il primo grido di dolore che raccogliamo sia io che la dirigente scolastica. E’ giunto il momento di porre fine a questa gravissima situazione. Non è pensabile che i nostri ragazzi abbiano il timore di uscire“.

IL VIDEO SUI SOCIAL