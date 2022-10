0 Facebook Terrore in un supermercato, uomo prende coltello e colpisce clienti: ucciso un dipendente Cronaca 28 Ottobre 2022 08:56 Di redazione 2'

Paura all’interno di un supermercato Carrefour del centro commerciale Milano Fiori a Milano. Un uomo di 46 anni, pare con problemi psichici, improvvisamente ha preso un coltello che era in un espositore e ha iniziato a colpire i clienti all’interno del negozio. Nella furia ha ucciso un giovane dipendente e ha ferito gravemente altre persone.

Cosa è accaduto al Carrefour del centro commerciale Milano Fiori

Momenti di panico nel tardo pomeriggio di giovedì all’interno del supermercato. Sei le persone coinvolte nell’aggressione, di queste tre sono state portate in codice rosso in ospedale e le loro condizioni non sarebbero buone. Tra i feriti c’è anche un calciatore del Monza, Pablo Marì, che però non ha riportato ferite importanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi. I militari, non senza difficoltà, sono riusciti a fermare l’aggressore e ad evitare che accadesse una strage. Si tratta di un uomo che pare soffrisse da un anno di problemi psichici, è incensurato ed è stato a lungo interrogato in caserma.

La vittima, un dipendente di origini boliviane, è stata subito soccorsa ma purtroppo è deceduta nel trasporto in ospedale. Trasportate al pronto soccorso anche le altre persone ferite. Terribili i racconti dei testimoni che hanno assistito alla furia dell’uomo. “A un certo punto – racconta all’ANSA una testimone che era in un bar vicino – ha iniziato a parlare di pistole quindi molto gentilmente, mentre tirava giù la serranda, ci ha nascoste perché nemmeno lei capiva cosa stava succedendo. Siamo rimaste nel retro del bar mentre vedevamo anche il resto della ristorazione chiudere nascondendo le persone dentro. Poi dopo circa 5 minuti è arrivata una commessa del Carrefour che aveva assistito alla prima aggressione, non parlava di armi ma solo di un pazzo. Era sconvolta e la ragazza del bar l’ha soccorsa“.