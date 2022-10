0 Facebook Dolore a Giugliano per la morte di Ines, madre portata via da un brutto male News 28 Ottobre 2022 08:46 Di redazione 1'

Un altro lutto ha colpito la comunità di Giugliano, un’altra morte prematura che addolora e rattrista. Si è spenta Ines, 46enne madre di figli piccoli. La donna era molto conosciuta nel comune del Napoletano, gestiva un negozio di abiti da cerimonia, professione che amava.

Giugliano piange Ines, stroncata da un brutto male

Nonostante la tenacia e la forza con cui ha combattuto il brutto male, purtroppo non è riuscita a sconfiggerla. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni fino ad arrivare al decesso, il suo cuore ha smesso di battere lasciando un vuoto immenso per i suoi cari. La notizia del decesso di Ines si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, tante le parole di dolore per la scomparsa della giovane madre.

In molti ricordano l’amore per il suo lavoro, la gioia che metteva in ogni abito che confezionava. C’è poi tanta rabbia nei commenti, rabbia dei cittadini che devono dire addio ad un’altra persona a causa di un male che miete, purtroppo, sempre più vittime.