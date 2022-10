0 Facebook Estate infinita, caldo record e Natale con 20 gradi: quando arriva il freddo? Dobbiamo aspettare il 2023 Meteo 28 Ottobre 2022 15:29 Di Fabiana Coppola 2'

Non c’è tregua al caldo. Temperature record, superiori ai 25 gradi (e siamo a pochi giorni da novembre) ci saranno ancora per qualche mese. Una lunghissima estate che, secondo i modelli previsionali elaborati dagli esperti meteo, pare non avere fine. Le temperature sono al di sopra delle medie stagionali di almeno 5 gradi e infatti ci aspetto un prossimo weekend da un’estate al mare.

La colpa di questa situazione è tutta della Nina. Cosa è? Un fenomeno climatico che nasce nell’Oceano Atlantico e che avrebbe condotto alla tropicalizzazione del clima negli ultimi anni. Secondo le previsioni anche il mese id novembre sarà piuttosto caldo tant’è che si parla di “novembrata”, la prima della storia. Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, che riunisce Cnr e Regione Toscana ha dichiarato: “Mentre a novembre le precipitazioni saranno nella media stagionale, dicembre sarà molto più piovoso”.

Per il freddo però dovremmo aspettare ancora. Sotto l’influenza della Nina infatti ci saranno zone di alta pressione sull’Atlantico che porteranno venti come scirocco e libeccio conducendo anche alla “dicembrata” con un Natale insolito e 20 gradi. Il primo mese freddo, con valori nella norma stagionale, potrebbe essere gennaio 2023.