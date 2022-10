0 Facebook Peppe di Napoli apre un nuovo locale a Napoli: “E’ il più grande, sta arrivando” News 28 Ottobre 2022 14:36 Di redazione 1'

Peppe Di Napoli, il pescivendolo più social di Napoli, apre un nuovo locale nella sua amata città, anzi nel suo amato quartiere. Dopo il successo ottenuto con il locale in via San Donato, il cuoco sarò responsabile di una nuova struttura, una nuova esperienza imperdibile che i suoi fan non possono assolutamente dimenticare.

Il prossimo 13 novembre, alle 20.30, ci sarà una grande apertura. Ad annunciarlo è Peppe di Napoli. “La pescheria più grande d’Italia sta arrivando! Non puoi mancare a questo grande evento”. In via Domenico Pallucci 16, a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, ci sarà l’apertura del nuovo locale del pescivendolo.

Si tratta di un locale dalle dimensioni importanti in cui si svolgerà solo l’attività di pescheria, mentre il locale in via San Donato sarà adibito alla sola ristorazione.

L’evento