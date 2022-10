0 Facebook Carinola, detenuto si taglia la gola in cella: agenti della penitenziaria lo salvano Cronaca 28 Ottobre 2022 15:37 Di Andrea Aversa 1'

Si è tagliato la gola ed ha tentato di togliersi la vita sgozzandosi. A mettere in atto l’estremo gesto, in modo così violento, è stato un giovane detenuto straniero recluso presso il carcere di Carinola, in provincia di Caserta.

L’uomo è stato salvato grazie al provvidenziale intervento di alcuni agenti della Polizia penitenziaria. Gli agenti sono anche rimasti feriti. L’uomo, che ha usato una lametta per atti autolesionisti, è stato sedato e curato in infermeria.

“La grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, specie rispetto a soggetti con evidenti problemi psichiatrici. A seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, moltissime persone con problemi psichiatrici sono ristrette nelle carceri del Paese e spesso proprio loro si rendono protagonisti di gravi eventi critici“, ha detto Donato Capece, Segretario nazionale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe).