Brindisi, va in ospedale per un forte mal di testa: 15enne muore dopo l'operazione
28 Ottobre 2022

Tragedia in quel di Brindisi, una ragazzina di 15 anni è morta ieri, giovedì 27 ottobre all’ospedale ‘Perrino‘ dopo una delicata operazione per un ascesso cerebrale. A riportare la notizia è Leggo.

La ragazzina si era presentata al Pronto Soccorso con un forte mal di testa. Prima il trasferimento al reparto di pediatria, poi nei giorni successivi a quello di neurochirurgia dove è stata operata con urgenza: le sue condizioni erano già critiche.

Indagini in corso

L’intervento – come spiegato dall’Asl di Brindisi – è ‘tecnicamente riuscito’, ma mentre la 15enne era in terapia intensiva, l’ascesso cerebrale si è ripresentato. I genitori della giovane hanno sporto denuncia: indagini in corso della Polizia.