0 Facebook Rita De Crescenzo e la triste rivelazione su Tik tok: “Non mi vogliono, appena arrivo io spariscono” Spettacolo 28 Ottobre 2022 16:14 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo è diventata famosa su Tik Tok per le sue esternazioni molto sopra le righe. Inizialmente, come lei stessa ha raccontato in un servizio a Le Iene, è diventata nota sui social per alcuni litigi con una signora. Sono diventate celebri le sue fasi “Ma ce la fai a combattermi” e “Mettiti la fascia in fronte e scendi in campo”. Proprio a causa di questo passato burrascoso oggi la tiktoker avrebbe problemi.

Rita De Crescenzo racconta il suo passato

In uno dei suoi recenti video, estrapolati dalla diretta che quotidianamente la De Crescenzo è solita fare, ha raccontato un episodio che la rattristisce: “Io no posso andare in agenzia a cercare una casa perché appena sanno che sono io spariscono le case. Non mi vogliono, dicono che vogliono stare tranquilli, ma io sono cambiata ragazzi. Mi guardo indietro ma non sono più così”.

Insomma l’influencer dice di essere cambiata, di non essere più quella donna che litigava con chiunque. “Prima mi prendevo sempre a mazzate”, dice, ma ora a quanto pare la fede e il successo l’hanno trasformata in una persona più pacata. Staremo a vedere.