0 Facebook Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone: “Una doppia triste giornata. Loro non sono di chi li abbandona” Cronaca 27 Ottobre 2022 14:29 Di redazione 2'

Una giornata di tristezza quella di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (Sicilia) nel 2004. Lo scorso 26 ottobre è stato il compleanno della bambina, il giorno dei suoi 22 anni. In molti hanno voluto ricordare la piccolina, tra cui la mamma e il papà, ma all’indomani la donna ha voluto scrivere un messaggio.

Il messaggio di Piera Maggio pubblicato su Facebook:

“Ieri per noi è stata una doppia triste giornata. Un compleanno senza Denise e un emozionante saluto alla nostra nipotina Dayana prima di ritornare a casa insomma, una giornata movimentata. Questa volta è stato più duro del solito ma presto saremo nuovamente insieme, A proposito Dayana è bellissima. Vi ringraziamo per l’affetto ricevuto. Grazie dal profondo del nostro cuore”.

A questo messaggio però qualche utente ha commentato dicendo che la nipote sarebbe di Tony Pipitone. Così la donna ha risposto: “I nipoti sono di coloro che si prendono cura dei figli, non di chi li abbandona. Il Pipitone, qualche mese fa ha ricevuto una condanna per mancato mantenimento. Le chiacchiere stanno a zero, ciò che contano sono i fatti. E mi dispiace che un padre si ricordi di essere genitore dopo 18 anni, e nel frattempo sta facendo di tutto per non adempiere ai diritti mancati. Adesso basta e non continui ad alimentare illazioni. Grazie”.