Gira un video a luci rosse per inviarlo al fidanzato, ma inizia a circolare su Whatsapp fino ad arrivare in chat ai genitori. E’ accaduto in Sardegna dove una minorenne ha girato da sola un filmato in pose piuttosto spinte, che è diventato virale sul servizio di messaggistica.

Il video che la ragazza aveva girato però è finito su altri cellulari, fino a essere inviato via chat. Quando i genitori l’hanno visto, hanno subito deciso di denunciare al commissariato di Lanusei, nell’Ogliastra.

La Procura presso il tribunale dei Minorenni di Cagliari ha aperto un fascicolo sulla vicenda sulla quale sta indagando la Polizia. Bisognerà accertare come il video sia stato inviato da un cellulare all’altro, fino a diventare virale.