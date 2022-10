0 Facebook Compleanno Denise Pipitone, il messaggio della mamma e la nuova pista: “Quelle coccole e quei baci, 18 anni senza” Cronaca 26 Ottobre 2022 15:39 Di redazione 2'

Oggi Denise Pipitone avrebbe compiuto 22 anni. I suoi genitori hanno voluto ricordarla con un post toccante su Facebook, pubblicato sulla pagina di mamma Piera.

“18 anni dalla tua assenza, senza coccole e abbracci. Denise sei nel cuore di chi ti ama veramente. Buon Compleanno Denise, ovunque tu sia La tua famiglia Papà Pietro & Mamma Piera Kevin & Brigitte”. Così Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa a Mazara del Vallo (Sicilia) nel 2004, ha voluto fare gli auguri alla piccolina, sperando che le possano arrivare.

Recentemente la donna ha partecipato a un’intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, in cui ha ribadito che per lei la figlia non è morta, fino a prova contraria. Ha raccontato di quel momento doloroso, di chi la piccola sia figlia e di come è nata e perché ha dovuto mantenere il segreto per tanto tempo. Piera Maggio ha anche raccontato cosa succedeva ogni volta che incontrava un bambina “segnalata” come somigliante alla figlia scomparsa: “Portavo sempre una bambola per lasciare un buon ricorso”.

Le indagini sul caso di Denise Pipitone: oggi il suo compleanno

Sul fronte delle indagini non ci sono novità eclatanti. Qualche settimana fa l’avvocato Giacomo Frazzitta, ha parlato di quella che viene chiamata la pista della Valtellina, definendola “plausibile”. E’ un caso che riguarda una bambina, di nome Danàs che, secondo la testimone, era sempre con una tale Juliette ogni volta che questa arrivava a Bergamo. La piccola, nonostante vivesse con un gruppo do rom, parlava perfettamente italiano.