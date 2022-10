0 Facebook L’Italia in lacrime per Ettore, il piccolo guerriero non c’è più: la malattia l’ha portato via Cronaca 27 Ottobre 2022 16:43 Di redazione 1'

Lacrime e dolore in tutta Italia per l’addio al piccolo Ettore Pandolfi. Il bambino a soli quattro anni ha perso la vita a causa della malattia. Un brutto male, contro il quale il bambino ha combattuto come un guerriero, lo aveva colpito da tempo.

“Grazie ai familiari per avermi consentito di entrare per un momento nella loro vita in punta di piedi, facendomi donare un po’ di leggerezza“, ha scritto dopo l’incontro di giugno Villardita. I funerali si terranno dove vivevano i genitori a Lodetto.

La triste notizia è stata riportata da Il Giornale di Brescia. Pochi giorni prima della morte, il nonno di Ettore era riuscito a realizzare il sogno del nipotino: fargli incontrare il su super eroe preferito, Spiderman, ovvero l’Uomo Ragno.