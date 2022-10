0 Facebook Il ‘miracolo’ di Tony Tammaro, ascolta ‘o Trerrote e si sveglia dal coma: “I genitori mi hanno chiamato” Musica 27 Ottobre 2022 17:05 Di redazione 1'

Tony Tammaro, all’anagrafe Vincenzo Sarnelli, ha raccontato tanti aneddoti della sua vita in occasione di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno. Di seguito la narrazione del ricordo più bello che il cantante e musicista ha della sua carriera.

“Riguarda un ragazzo di San Giovanni a Teduccio che, cadendo dal motorino, finì in coma. Un giorno i suoi amici andarono a trovarlo in ospedale e gli misero delle cuffiette in testa con la mia canzone ‘O trerrote . Uscì dal coma ascoltandola. Alcuni giorni dopo i suoi genitori mi invitarono in ospedale. Fu un momento molto commovente per tutti“, questa la risposta dell’artista.