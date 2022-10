0 Facebook Lutto nel Napoletano, Salvatore muore in un incidente drammatico: aveva 38 anni Cronaca 26 Ottobre 2022 13:38 Di redazione 1'

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Salvatore Silvestre, infermiere di 38 anni. Era in sella alla sua moto, lungo la strada, quando lo scorso martedì ha perso la vita.

Salvatore si stava recando a lavoro, nel territorio di Spinea in provincia di Venezia, quando si è scontrato con un mezzo pesante della ditta di trasporti all’incrocio di via Prati. Dopo il violento impatto l’uomo era a terra ancora in vita quando sono arrivati i soccorsi.

Salvatore era originario di Napoli ma da qualche anno si era trasferito a Fornase di Spinea. I suoi colleghi non l’hanno visto arrivare e subito si sono spaventati perché era una persona puntale e diligente.