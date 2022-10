0 Facebook Rita De Crescenzo operata, la tiktoker rivela: “Non mi sento bene ragazzi, che mi è successo” Spettacolo 26 Ottobre 2022 14:58 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo è stata operata. E’ la nota tiktoker napoletana, recentemente protagonista di un servizio a Le Iene, a parlare di quello che le è accaduto. Dopo un weekend a Palermo, dove è stata ospite a una festa a Mondello, la regina delle influencer ha dovuto affrontare delle cure per un intervento.

Sul social cinese la De Crescenzo si è mostrata prima in un centro di analisi e poi a casa con un apparecchio utilizzato per controllare le apnee notturne. Insomma dopo l’anestesia totale fatta per una gastroscopia, Rita ha fatto anche altri accertamenti per capire quale sia il suo problema di salute. Intanto la De Crescenzo ha raggiunto 1 milione di follower sul nuovo profilo Tik Tok “Svergognata”.

Per ringraziare tutti ha mandato un messaggio agli assistenti sociali chiedendo di vedere bene la situazione di Kekko e di farlo ritornare presto a casa.