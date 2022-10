0 Facebook Rita De Crescenzo in lacrime per il figlio: “Mi ha telefonato e mi ha detto di portarlo da un medico” News 20 Ottobre 2022 15:51 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo scoppia a piangere in una delle sue dirette. Questo giovedì mattina, nel corso dell’appuntamento quotidiano della tiktoker con i suoi followers, la De Crescenzo ha detto di aver ricevuto una chiamata dal figlio Checco.

Rita De Crescenzo in lacrime per il figlio

La De Crescenzo era in collegamento con un amico, quando ha iniziato a parlare del figlio e dell’accanimento – a detta sua – che avrebbero avuto nei suoi confronti. Rita ha spiegato che il figlio Checco non ha nessuna colpa per essere finito in una casa famiglia, che la colpa è sua e dunque non dovrebbero prendersela con lui. Poi ha rivolto un appello alle forze dell’ordine: “Io mi metterei vergogna, rispetto il vostro lavoro. Ma chiedo di rispettarlo perché mio figlio è cardiopatico, per favore non sparate”.

Rita, poi, è scoppiata a piangere e ha spiegato che il figlio le avrebbe chiesto aiuto, le avrebbe detto di portarlo da un medico: “Ieri mi ha chiamato e mi ha detto mamma non mi sento bene, portami dal medico” “Voi non sapete quello che io sto passando in casa e non vi dico mio marito”. Tanti i commenti al filmato della De Crescenzo, c’è chi le ha detto di non piangere e chi l’ha attaccata, dicendole di essere una attrice e di voler distogliere l’attenzione dal servizio delle Iene andato in onda martedì sera.

Il video di Rita De Crescenzo in lacrime