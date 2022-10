0 Facebook Diarrea e vomito in Irpinia dopo la sagra del tartufo, 13enne in ospedale: “Che dolore!” Cronaca 26 Ottobre 2022 15:34 Di redazione 1'

Una sagra del tartufo finita malissimo, anzi in ospedale. Coinvolte sette persone, sei adulti e un ragazzino di 13 anni. Siamo in Irpinia, a Bagnoli Irpino località in provincia di Avellino. Protagonista un evento, la sagra del tartufo.

Qualcosa avrà provocato un’intossicazione alimentare. Le sette vittime, come riportato da Il Mattino, hanno avuto vomito, diarrea e forti dolori addominali. Per questo motivo sono state ricoverate tutti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli.

Ad aver partecipato alla sagra sono state in totale 15 persone. Una comitiva composta da coppie con figli. Al ritorno a casa hanno iniziato ad accusare dolori e sintomi dell’intossicazione. Una persona anziana è anche svenuta.