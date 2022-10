0 Facebook Il dramma di Francesco Paolantoni, l’attore commosso: “Mi sono ritrovato da solo” Spettacolo 26 Ottobre 2022 12:15 Di redazione 2'

Francesco Paolantoni, reduce dello strabiliante successo ottenuto con la partecipazione al programma condotto da Stefano De Martino Stasera Tutto è Possibile, è stato ospite a Oggi è un altro giorno. Nel corso di una lunga chiacchierata ha mostrato un lato di se molto emotivo, fino a questo momento poco noto al pubblico.

Il dramma di Francesco Paolantoni

L’attore napoletano ha raccontato il grande dolore che ha vissuto per la perdita del padre: “Ero un bambino solare e affettuoso, ma avevo sempre questo senso di inquietudine di fondo. Temevo che mio padre potesse andarsene sempre da un momento all’altro, perché aveva già il cuore malandato. Alla fine morì quando avevo 20 anni, due anni dopo se ne andò anche mia madre e mia sorella andò via di casa. Mi ritrovai da solo, all’inizio della mia carriera, in cui guadagnavo ancora poco e dovevo sostenere le spese di una casa grande”.

La sua vita non è stata sempre facile, anzi, ha dovuto affrontare preoccupazioni e ansie: “Per superare quelle preoccupazioni e quel dolore, con il tempo, mi sono fatto una corazza. Sono diventato abbastanza ironico e autoironico, quel dolore ce l’ho sempre un po’ dentro ma ho iniziato a capire che tutto si può affrontare con forza e ironia. Quando passi qualcosa di così pesante, capisci davvero che tutto diventa più sopportabile”.