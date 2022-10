0 Facebook Francesco Paolantoni cade in diretta a Tale e quale show, resta in mutande e scatta la censura Spettacolo 8 Ottobre 2022 09:25 Di redazione 1'

Caduta rovinosa in diretta per Francesco Paolantoni. Il comico napoletano è caduto in diretta a Tale e quale show,, programma condotto da Carlo Conti. L’artista, che indossava i panni di Rupaul con un lungo vestito verde e tacchi alti, è cascato rovinosamente

Il gesto ha subito scattato ilarità in studio e a casa e lo stesso comico ha preso la cosa in maniera divertente. Ma subito è scattata la censura. Mentre stava tornando al suo posto con l’amico Gabriele Cirilli, i tacchi l’hanno tradito facendolo cadere. Rimasto in mutande però, grazie anche a Cirilli che per aiutarlo ha alzato il vestito, ha fatto scattare la censura.

Insomma un’esibizione hot! L’operatore video infatti insisteva nel riprendere la scena fino a quando Carlo Conti ha provveduto a coprire la telecamera!