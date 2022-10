0 Facebook Napoli, 15enne accoltellato a scuola Cronaca 25 Ottobre 2022 12:33 Di redazione 1'

Tragedia a Napoli a scuola, dove uno studente di 15 anni è stato accoltellato a scuola. Soccorso e trasportato presso l’ospedale Cardarelli, è in codice rosso.

Il fatto, come riporta Repubblica, è avvenuto nell’istituto Duca di Buonvicino a Miano, nella zona settentrionale di Napoli. Sul posto sono intervenute tre volanti dell’Ufficio prevenzione generale.

Per il momento pare che l’ipotesi sia di tentato omicidio, al momento il ragazzo non è in pericolo di vita.