Giorgia Meloni stronca il Reddito di Cittadinanza: "E' di una povertà dilagante" Cronaca 25 Ottobre 2022

Il nuovo Premier Giorgia Meloni, nel discorso alla Camera dei Deputati ha affrontato vari argomenti tra cui anche il tanto discusso Reddito di Cittadinanza.

Giorgia Meloni – nel discorso alla Camera dei Deputati – ha parlato anche del Reddito di Cittadinanza. “Un tema di povertà dilagante, la porta della dignità di un uomo è il lavoro“, ha affermato il nuovo Premier.

Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: “Vogliamo mantenere e, laddove possibile, aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare. Per gli altri la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro. Per come è stato pensato il Reddito di Cittadinanza rappresenta una sconfitta“.