Ucciso in carcere il "mostro di Pianura", fece a pezzi e mise nelle buste la mamma: "L'ho fatto per questo" Cronaca 25 Ottobre 2022

Eduardo Chiarolanaza, noto come il “mostro di Pianura”, ha fatto a pezzi la mamma lo scorso gennaio per motivi economici. Uccise e fece a pezzi la donna anziana e indifesa, chiudendola poi in buste dell’Ikea e gettandole nella discarica di pianura.

Morto Eduardo Chiarolanza: il detenuto confessa

Chiarolanza, soggetto violento e disturbato, è finito in galera, ma pochi mesi dopo il delitto, come riporta il Mattino, viene ucciso. A ricostruire l’omicidio è il lavoro del pm Valentina Rametta, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, che avvalendosi delle intercettazioni ambientali ha scoperto che il colpevole aveva più volte confessato di aver ucciso il mostro perché quest’ultimo aveva fatto fuori la mamma.

Una situazione che non solo mostra una falla nel sistema penitenziario napoletano dove un detenuto è libero di uccidere un altro, ma che mette luce su un fatto assai grave ovvero l’inferno del carcere.