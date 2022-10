0 Facebook La mamma di Nadia Toffa rivela sulla figlia: “Sento la voce dall’aldilà, Nadia mi parla attraverso un’altra persona” Spettacolo 25 Ottobre 2022 16:28 Di redazione 2'

Mamma Margherita sente la voce di Nadia Toffa. La donna, ospite a Pomeriggio Cinque, ha raccontato di aver ricevuto dalla figlia morta a 40 anni nel 2019, segnali. “Per comunicare con me passa da una terza persona, Cristina, con cui stabilirebbe una connessione spirituale tramite una radio”.

In collegamento con lo studio anche Susy Gallesi, la presunta mediatrice che dice di essere in collegamento con i morti fin da piccola, di vedere e sentire le voci dei defunti. “La mamma di Nadia ha partecipato, ieri, ad un convegno dove ha fatto ascoltare delle registrazioni della figlia. E proprio in quel momento ho avvertito qualcosa. La sentivo lì (Nadia), ho sentito voci, tante voci di Nadia”, spiega la presunta mediatrice. Non è l’unico caso quello di mamma Margherita infatti in studio da Barbara D’Urso ha raccontato di sentire la voce della mamma anche Barbara Chiappini.

“Quando sognai mia madre accompagnava me e mio fratello per la strada e l’ho percepito, io ci credo. Una volta mi ha anche salvato da un incidente mortale” racconta la showgirl. Presenti alla discussione anche Alessandro Cecchi Paone e Vladimir Luxuria che si dicono scettici e pensano che questi segnali siano più che altro legami affettivi. “Più che altro non dovrebbero essere filtrati da terze persone”.