Si era recata in ospedale con dolori addominali, credeva di avere una colica ma al pronto soccorso ha scoperto di essere incinta alla 33esima. E’ questa la storia di Emanuela, la donna di 42 anni che ha partorito all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta la piccola Laura.

Emanuela non sa di essere incinta e partorisce a 42 anni, la storia a Pomeriggio Cinque

La vicenda aveva incuriosito tutti, in tanti si sono domandati come abbia fatto a non accorgersi di essere incinta. Emanuela ha raccontato ai microfoni di Pomeriggio Cinque cosa è accaduto e come ha fatto a non accorgersi di aspettare un bambino. Ha spiegato che con il compagno aveva perso le speranze e credeva di essere entrata in menopausa e non poter avere più figli: “Non sapevo di essere incinta e non avrei mai creduto di avere una bimba. Io e il mio compagno avevamo perso le speranze, anzi credevo di essere ormai in menopausa. Da 8 mesi non avevo, infatti, il ciclo regolare e quindi non mi sono insospettita in questo periodo”.

Ha detto che quando è arrivata al pronto soccorso e poi è stata portata nel reparto di Ginecologia ha realizzato quando le stava accadendo: “Quando mi hanno detto di essere alla 33esima settimana è stato uno choc: sono passata in mezz’ora dal pronto soccorso alla sala operatoria. Vogliamo ringraziare l’eccellente equipe del Sant’Anna e San Sebastiano che hanno salvato la vita a me e alla mia bimba”. Emanuela ha spiegato che in questi mesi, non sapendo di essere incinta, ha continuato a lavorare come collaboratrice domestica, così come non si è curata dell’alimentazione e ha preso alcuni farmaci, dunque ora non può allattare.

E’ una storia a lieto fine quella di Emanuela, che oggi racconta con in braccio la sua bambina Laura. Con il compagno sono al settimo cielo per aver messo al mondo una figlia.