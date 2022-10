0 Facebook Mirel, morto in autostrada, la fidanzata rischia di perdere la vista, il messaggio: “Sarai l’angelo più bello” Cronaca 25 Ottobre 2022 12:16 Di redazione 2'

Vittima di un incidente stradale, Mirel Zanfardino, 23 anni, è rimasto coinvolto nella tragedia di domenica sera sull’A1,, all’altezza dello svincolo del Centro Direzionale. La fidanzata, che era in sella alla moto con la vittima, è ancora in ospedale, ma è ancora in pericolo di vita.

Rimasto ucciso nella tragedia anche l’uomo di origine romena che ha attraversato l’autostrada a piedi proprio mentre sopraggiungeva una moto. Mirel e la fidanzata erano su quella moto e non sono riusciti a evitare l’impatto. La ragazza è stata trasportata d’urgenza presso l’Ospedale del Mare e ora rischia di perdere la vira infatti nelle prossime ore sarà sottoposta a un delicato intervento agli occhi.

Mirel, figlio di un noto commerciante, era molto conosciuto ad Afragola. Tanti i messaggi per lui tra cui quello di un utente: “Sarai l’angelo più bello del paradiso che dio ti accolga in gloria dai tanta forza ai tuoi genitori x che tu eri il pilastro della loro casa sei stato e resterai un ragazzo esemplare pieno Di affetto rispetto e umiltà buon viaggio mirel stai sempre accanto ai tuoi cari genitori riposa in pace”.