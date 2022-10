0 Facebook WhatsApp down, non arrivano messaggi: cosa sta accadendo News 25 Ottobre 2022 09:55 Di redazione 1'

WhatsApp non funziona: da questa mattina, martedì 25 ottobre, la più famosa app di messaggistica è in ‘down’. Non arrivano ne messaggi ne audio, spunte che diventano blu e poi scompaiono.

‘WhatsApp down’ è diventato uno dei principali hashtag su Twitter. Tantissimi i disservizi per i numerosi utenti della piattaforma verde. Funzionano in modo regolare invece gli altri social come Facebook e Instagram.

WhatsApp down, nessuna comunicazione ufficiale

Al momento non è dato sapere quando WhatsApp tornerà a funzionare, non ci sono comunicazioni ufficiali. Secondo il portale Downdetector, le segnalazioni arrivano da tutti i territori, da tutte le grandi città.