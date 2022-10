0 Facebook Paura in una scuola a Pomigliano, maestra picchiata da alcune madri: “Una scena terribile” Cronaca 24 Ottobre 2022 08:37 Di redazione 2'

Maestra aggredita e picchiata in una scuola elementare di Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, finisce in ospedale. E’ accaduto nella giornata di giovedì presso l’istituto Buonpensiero 1 al termine delle lezioni.

L’insegnante è stata malmenata da due madri che si sono introdotte all’interno e hanno aggredito la donna davanti agli alunni. La furia si sarebbe scatenata a causa di una presunta severità della maestra. La vittima, che ha riportato diverse ferite e contusioni, è stata soccorsa e ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Nola dove ha ricevuto cinque giorni di prognosi, dovrà portare anche un busto ortopedico.

Alcuni testimoni, come riportato dal quotidiano Il Mattino, hanno parlato di una scena terribile. “Urlavano e colpivano ripetutamente la maestra con pugni e schiaffi”. Un bidello avrebbe provato a intervenire in difesa dalla maestra ma non è riuscito a placare le due madri. Pare che le donne abbiano accusato l’insegnante di aver utilizzato le mani per sgridare i loro figli durante una lezione. Ragione fortemente smentita dagli altri insegnanti del plesso. Sul posto, oltre i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato le due madri protagoniste dell’aggressione, entrambe denunciate dall’insegnante.

La dirigente scolastica, Valeria Vaccaro, è certa della condotta corretta dell’insegnante: “Posso mettere le mani sul fuoco: mai e poi mai usa le mani per frenare le intemperanze degli alunni. Purtroppo qui alcuni bambini problematici sono ben addestrati dai loro altrettanto difficili genitori”. Sembrerebbe che l’insegnante sia terrorizzata da quanto accaduto e non voglia più tornare a scuola.