Soffoca con un pezzo di carne a tavola con gli amici e muore: Mauro Viale aveva 57 anni News 24 Ottobre 2022 08:05

Sarebbe dovuto essere un allegro pranzo tra amici ma si è trasformato in tragedia. Un uomo di 57 anni è morto soffocando con un pezzo di carne a tavola. E’ accaduto in un agriturismo nel Bellunese, a Cansiglio venerdì pomeriggio.

L’uomo, Mauro Viale, originario di Mestre, era andato a fare una passeggiata con alcuni amici al termine della quale si erano seduti tutti a tavola nel ristorante per pranzare. Proprio quando il 57enne ha iniziato a mangiare, non è riuscito a deglutire un boccone di carne, soffocando. Immediato il soccorso degli amici, il gestore del bar ha provato a fargli la manovra di Heimlich per liberarlo, ma purtroppo l’uomo è morto sul colpo.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, hanno prima liberato le vie aeree dell’uomo e poi gli hanno praticato il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare. Sconvolti gli amici che erano a tavola con lui che l’hanno visto morire davanti a loro. I funerali di Mauro Viale si terranno nella giornata di mercoledì a Mestre, dove la notizia del suo decesso ha sconvolto l’intera comunità.