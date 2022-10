0 Facebook Belen Rodriguez, la rivelazione inedita: “Io non guardo più il conto corrente, non so quanti soldi ho perché” Spettacolo 19 Ottobre 2022 16:13 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è arrivata al successo, alla ricchezza, pur partendo da una vita difficile, ma da una bellezza innata. A ‘TV Sorrisi e Canzoni’ ha voluto raccontare come tutto ha avuto inizio e come la vive adesso

Intervistata per ‘TV Sorrisi e Canzoni’ da Antonella Silvestri, la Rodriguez ha detto: “Condurre mi diverte tantissimo, ma nel ruolo di inviata mi sono proprio appassionata. Per me è stata anche una prova impegnativa da un punto di vista mentale. Abbiamo trattato un argomento molto serio, cioè la dismorfofobia […]. Ho capito quanto dolore ci possa essere in questo tipo di storie”.

“All’inizio sono stata a Riccione dove facevo la ragazza immagine. Ma non la cubista! Ci tengo a precisarlo, perché ho ballato sui cubi con le mie amiche da giovane, ma non lo facevo per lavoro. In quel periodo non mi ha aiutato proprio nessuno. Ricordo che dividevo l’appartamento con cinque donne, dormivamo l’una sull’altra (ride) ma tra noi non c’era solidarietà femminile, ahimè. Ero delusa perché mi avevano detto che avrei fatto la modella, invece lavoravo solo in discoteca ed era un’esperienza che non mi gratificava. L’unica cosa positiva è che sono tornata a casa con le tasche piene perché l’euro valeva tantissimo in Argentina. Una sensazione mai provata prima…”.

Poi la secondo volta in Italia e l’inevitabile successo: “Lei ci crede che io non so quanti soldi ho sul conto corrente? Non li controllo più, ma non perché siano tanti. Certo, adoro averli perché mi fanno tanto comodo, grazie ai soldi ho la libertà di pagarmi una vacanza o togliermi degli sfizi. Ma non sono una mia priorità”.