Morta giovane mamma per un malore improvviso: lascia tre figli e il marito: "Era una grande mamma" Cronaca 21 Ottobre 2022

Giovane mamma muore all’improvviso nel Casertano. Anna Maria Bosco, la 59enne originaria di Aversa, ma residente a Teverola, ha sconvolto l’agro aversano ooo esser deceduta a causa di un malore improvviso,

Come riporta Edizione Caserta, la donna lascia il marito Antonio e i tre figli: Gennaro, Orsola e Francesco. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto per ricordarla. Un’amica ha scritto: “Hai lasciato tutti senza parole senza un perchè a soli 59 anni con un infarto fulminante. Eri una grande donna e mamma e soprattutto sempre presente nei miei post con bei commenti. Un altra amica della mia generazione se n e andata via non ho più parole RIP ANNAMARIA fai buon viaggio verso l’eternità condoglianze alla famiglia che la terra ti sia lieve”.

Sconvolte le comunità di Teverola e Aversa.