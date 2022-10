0 Facebook Napoli, aggressione ai danni di Luca Abete: volano insulti e spintoni, il video è virale Cronaca 21 Ottobre 2022 10:57 Di redazione 1'

Nuova aggressione ai danni di Luca Abete. L’inviato del programma ‘Striscia la Notizia‘ è stato insultato e spintonato fuori ad una scuola di Napoli.

Napoli, aggressione ai danni di Luca Abete

A segnalare l’episodio è un utente al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L’inviato del tg satirico firmato Mediaset era fuori ad una scuola di Napoli per mostrare come diversi genitori vadano a prendere i figli in scooter ignorando le regole previste dal codice della strada.

Volano insulti e spintoni

Come spesso gli accade, Luca Abete, è stato vittima di un aggressione: nei suoi confronti sono volate parole grosse e spintoni: “Sei la schifezza degli uomini” gli dice uno degli violenti. Il video è diventato immediatamente virale.

IL VIDEO SUI SOCIAL