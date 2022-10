0 Facebook Sgomento a Napoli, precipita dal sesto piano del palazzo: muore un 20enne Cronaca 21 Ottobre 2022 11:41 Di redazione 1'

Vera e propria tragedia questa notte a Napoli. Un ragazzino di 20 anni è morto dopo esser precipitato dal sesto piano di un palazzo.

Siamo in quel di San Giovanni a Teduccio, in via delle Repubbliche Marinare, il giovane è precipitato da ben sei piani: sul posto sono giunti le forze dell’ordine e i sanitari, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso

Ancora tutta da definire la dinamica della tragedia: non si esclude nessuna pista, neanche quella del gesto estremo.