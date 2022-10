0 Facebook Francesco Totti risponde a Ilary Blasi, lo scontro è sui figli: “Sono tutti e tre qui, felici e sorridenti e c’è Noemi” Spettacolo 21 Ottobre 2022 19:15 Di Fabiana Coppola 1'

Francesco Totti è tornato ad essere attivo sui social. Dopo le foto in discoteca con Noemi Bocchi, sua nuova compagna, arriva un nuovo messaggio per Ilary Blasi. L’ex Pupone ha infatti condiviso uno scatto insieme ai suoi tre figli Chanel, Cristian e Isabel.

La foto dimostra una sola cosa: che sono tutti sorridenti e tre i figli sorridenti e felici. Una risposta a chi scrive che le liti tra Totti e Ilary Blasi siano ripercosse sui figli. Tutti possono pensare che la non pace tra mamma e papà possa coinvolgere i bambini ma in questo caso per che loro vivano sereni. A quanto pare i tre vivono ancora nella loro casa all’Eur, ma sembra in ale diverse.

Pare anche che i figli frequentino assiduamente Noemi Bocchi senza problemi. Tutti hanno partecipato alla festa del papà dove c’era anche Noemi. Il messaggio