Anna Tatangelo a cena con Ilaria d'Alessio, l'incontro che insospettisce Spettacolo 22 Ottobre 2022

Ne sono accadute tante negli ultimi anni all’interno della famiglia D’Alessio. La separazione tra Gigi e Anna Tatangelo, la relazione con Denise Esposito, nuova compagna con la quale il musicista napoletano ha avuto un bambino.

Il successo del figlio Luca ad Amici, la nomina ad ambasciatore della musica napoletana. Ma anche Anna Tatangelo ne ha passate tante. Non solo la separazione ma anche il dolore per la scomparsa della madre e la storia flash con Livio Cori.

Proprio la cantante di Sora si è mostrata sui social in alcune storie in compagnia della figlia di D’Alessio, Ilaria. Anche quest’ultima ha pubblicato e taggato le immagini:le due donne erano a cena insieme, nonostante pare che in passato il rapporto tra le due non fosse idilliaco.