Meloni accetta l'incarico da premier e presenta la lista dei ministri: tutti i nomi

“Tutta la coalizione, che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato un’indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo la sottoscritta a Mattarella come persona incaricata di formare il nuovo governo“, aveva detto stamattina Giorgia Meloni dopo il primo incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Poco fa la leader di Fratelli d’Italia ha ricevuto l’incarico dal Quirinale per formare il governo. La neo premier ha accettato e presentato la lista dei ministri. Domani il nuovo esecutivo con la prima donna della storia d’Italia presidente del Consiglio giurerà alle 10.

La lista dei ministri con portafoglio:

Tajani: vicepremier e ministro degli Esteri

Piantedosi: Interni

Crosetti: Difesa

Giorgetti: Economia

Nordio: Giustizia

Urso: Sviluppo Economico

Lollobrigida: Politiche Agricole

Zangrillo: Mite

Salvini: vicepremier e infrastrutture

Calderone: Lavoro

Valditara: Istruzione

Bernini: Università

Sangiuliano: Cultura

Schillaci: Salute

Santanchè: Turismo

La lista senza portafoglio:

Ciriani: rapporti Parlamento

Pichetto Fratin: Pubblica amministrazioni

Calderoli: affari Regionali

Msumeci: politiche del Mare e sud

Fitto: affari Europei, politiche Coesione, Pnnr

Abodi: Sport

Roccella: Famiglia, natalità, pari Opportunità

Locatelli: Disabilità

Casellati: Riforme