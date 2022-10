0 Facebook Sangue ai Quartieri, coltelli e pallottole tra i vicoli di Napoli: colpite due persone Cronaca 21 Ottobre 2022 18:03 Di redazione 1'

L’altra notte nel giro di poche ore due persone sono state ferite tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, pieno centro di Napoli. Il primo Giuseppe Rippa, 54 anni residente in vico d’Afflitto, è stato ferito da un fendente alla spalla. Soccorso al vecchio Pellegrini, non è in pericolo di vita.

In seguito, Alfredo Filardi 57 anni del vico Caricatoio si è recato presso lo stesso nosocomio: è stato ferito a colpi d’arma da fuoco ad una gamba. Secondo quanto riportato dal collega Domenico Cicalese di Cronache di Napoli, gli episodi potrebbero essere collegati ma non avere un’impronta camorristica.

Ad unire i due episodi potrebbe essere un’altra vicenda, accaduta lontana da Napoli. Per l’esattezza a Malaga, in Spagna. Nella città iberica lo scorso 22 settembre a causa di un incidente in scooter perse la vita Salvatore Esposito mentre rimase gravemente ferito Antonio Boccia. Rippa sarebbe il cognato di quest’ultimo.