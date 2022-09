0 Facebook Incidente in scooter in Spagna, vittime due napoletani: Sasà è morto, Antonio è grave Cronaca 13 Settembre 2022 16:18 Di redazione 1'

Erano entrambi a bordo di uno scooter a Malaga. Non è chiaro se in vacanza o per altri motivi. L’unica certezza è che Salvatore Esposito, alias ‘Sasà zepolella’, e Antonio Boccia, noto come ‘o Cacaglio, sono rimasti vittima di un violento incidente.

Esposito è deceduto, Boccia è invece ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da Il Roma le due vittime sono note alle forze dell’ordine e originarie dei Quartieri Spagnoli. Le famiglie sarebbero in viaggio mentre pare che le autorità spagnole hanno avviato un’indagine.