Salvato l'uomo sospeso nel vuoto sul ponte di Pianura: il video dell'intervento dei Vigili del Fuoco
News 20 Ottobre 2022 16:56

Dopo oltre 30 ora è stato tratto in salvo l’uomo di 48 anni, Gesualdo, che dalla mattina di mercoledì, è rimasto sospeso sul ponte che unisce Soccavo a Pianura. Un’operazione di salvataggio che è durata per oltre un giorno, con un lavoro continuo dei Vigili del Fuoco che in questo primo pomeriggio sono riusciti a tirarlo all’interno della grata che costeggia la struttura.

Salvato l’uomo arrampicato sul ponte di Pianura

Dalle 13 di questo giovedì il 48enne pare che abbia iniziato a barcollare, finché i caschi rossi non hanno approfittato di un momento di debolezza per tirarlo all’interno della ringhiera e portarlo così in salvo. Gesualdo è stato soccorso e portato all’Ospedale del Mare.

Per fortuna non è accaduto nulla di grave, nonostante l’uomo dalle 6.30 di mercoledì mattina abbia minacciato di lanciarsi nel vuoto, non è riuscito a compiere l’estremo gesto. Adesso sarà probabilmente affidato alle cure dei sanitari. Le sue sorti avevano tenuto con il fiato sospeso l’intera città.

Il video del salvataggio dell’uomo sul ponte a Pianura