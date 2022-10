0 Facebook Prima l’attacco a Briatore poi una margherita a 15 euro, ma non era ‘popolare”? Il voltafaccia di Sorbillo News 20 Ottobre 2022 13:59 Di redazione 3'

Il video di una utente su Tik Tok che criticava il conto ricevuto dalla pizzeria Sorbillo sul lungomare di Napoli, a detta sua troppo salato, ha riaperto la polemica sui costi della pizza. La donna ha attaccato duramente il prezzo della margherita, che ha sul menu del locale un costo di 15 euro.

Impossibile, sentendo la cifra della pizza – sul quale in quest’articolo non si vuole esprimere alcun giudizio – non ricordare la polemica nata riguardo ai costi delle pizzerie di Flavio Briatore, che giustificando il costo di 15 euro per una margherita, si domandò com’era possibile che a Napoli costasse solo 4-5 euro. I più attenti non avranno dimenticato sicuramente il polverone mediatico che si alzò in seguito alle dichiarazioni dell’imprenditore. In tanti difesero la pizza napoletana, spiegando come fosse un prodotto popolare e non potesse costare troppo.

Tra tutti c’era anche Gino Sorbillo, il noto pizzaiolo napoletano in quell’occasione – per ribadire come la pizza napoletana fosse buona a un costo ridotto e come fosse un prodotto popolare – per una giornata offrì ai suoi clienti la pizza a portafoglio gratis e la Margherita a soli 4 euro. Volendo dimostrare come si trattasse di una pietanza pensata e nata per il popolo e non un prodotto di nicchia. Sobrillo era stato anche ospite a Porta a Porta per un confronto proprio con Flavio Briatore. E sebbene quel faccia a faccia finì in modo amichevole, il pizzaiolo napoletano continuò a sostenere la pizza come prodotto popolare.

E adesso una utente mostra che il prezzo di una margherita in una pizzeria di Gino Sorbillo sul lungomare di Napoli è di 15 euro. Va detto che ci troviamo in un momento storico in cui stiamo assistendo a diversi aumenti, che il prezzo di un prodotto lo fa senz’altro anche la location, dunque trattandosi di un ristorante sul lungomare il costo potrebbe essere più elevato. Ma fa sorridere che Sorbillo fu uno dei promotori della “crociata” contro Briatore, cavalcando l’onda mediatica a detta dei più sospettosi per farsi pubblicità. Il video dell’utente ha ricevuto migliaia di visualizzazioni e commenti e tra questi ci sono anche quelli che si domandano come proprio Sorbillo abbia un prezzo del genere per la margherita. Proprio lui che aveva detto: “La pizza è popolare”.