Minaccia il suicidio a Napoli, insultato dai passanti: "Ho fatto un guaio". Aggrappato da 24 ore al cavalcavia Cronaca 20 Ottobre 2022 10:55

“Ho fatto un grosso guaio“, non fa che ripeterlo l’uomo che da ieri sta minacciando il suicidio a Pianura. Il 48enne è aggrappato da 24 ore a un cavalcavia bloccando il traffico e la viabilità. Per questo motivo alcuni passanti e automobilisti l’avrebbero insultato.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e alcuni suoi parenti. Di seguito il post pubblicato su Facebook dalla pagina ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ in merito alla vicenda:

“Sono attimi concitati quelli che stanno vivendo Vigili del fuoco ,Polizia e 118 per un uomo che minaccia di lanciarsi dal viadotto che collega Pianura al vomero

A quanto pare l’uomo si stava dirigendo al lavoro con il furgone di servizio e si è fermato sul ponte scavalcando la recinzione…..alcuni passanti lo hanno notato ed hanno allertato le forze dell’ordine!

In questi minuti un maresciallo dell’arma ed un psicologo stanno trattando con l’uomo disperato! Da quanto emerge l’uomo si trova su quel ponte per problemi con la sua consorte a detta sua ,non risolvibili. Sul posto sono presenti anche i familiari che vivono queste ore in grandissima apprensione.

Il giovane ha urlato contro i vigili del fuoco: “se mettete il telone mi butto giù, non vi permettete!”. Naturalmente l’equipaggio della postazione 118 del Loreto Crispi sono pronti ad intervenire, speriamo in un lieto fine! Aggiornamenti in corso……

Ore 13:00 approccio dei vigili del fuoco fallito: a quanto pare un vigile del fuoco ha provato ad avvicinarsi con l’autoscala ,ma l’uomo, vedendo il tentativo, ha fatto il gesto di lanciarsi. È stata immediatamente ritirata la scala!

Ore 13:55 i vigli del fuoco aprono il gonfiabile e l’uomo incomincia ad allontanarsi camminando sul bordo del ponte! Ore 14:03 la stanchezza si fa sentire, l’uomo dopo 7 ore in piedi si inginocchia sul bordo del ponte. La situazione si fa sempre più critica.

Ore 15:26: uomo ancora sul bordo del ponte……Ore 17:44: sono ormai trascorse 10 ore , tutti gli attori di questa terribile situazione sono allo stremo delle forze fisiche. Il signore è ancora sul bordo del ponte e non mostra segni di cedimento, 118 ,polizia e vigili del fuoco invece hanno bisogno di un equipaggio che dia il cambio in staffetta.

Ore 18.00 non riceviamo più notizie dalle persone sul posto…..attendiamo con ansia. Ore 18:20 l’ambulanza del Loreto Crispi riceve il cambio dall’equipaggio Annunziata, l’uomo disperato è ancora sul ponte e non cede a trattative. Ore 20.11 l’ambulanza dell’ Annunziata riceve il cambio dall’equipaggio di Pianura, l’uomo è ancora sul ponte, IL PERSONALE TUTTO È ESAUSTO, sono più di 12 ore!

Ore 21:00 l’ambulanza di Pianura riceve il cambio dall’equipaggio del Vomero, uomo ancora sul ponte, l’associazione pubblicherà il prossimo aggiornamento alla risoluzione del caso……Ore 7:00 INCREDIBILMENTE dopo 24 ore l’uomo è ancora sul bordo del ponte, questa persona è l’emblema della disperazione più profonda! L’unica cosa che fa si sposta a destra e a sinistra del ponte per depistare i soccorsi.

Ore 9:10 “nessuno tocchi Ippocrate “ dai microfoni della LA RADIAZZA – PAGINA UFFICIALE con Gianni Simioli e Serena Li Calzi invita a tutti a mantenere il silenzio nel rispetto di quest uomo che è in bilico tra la vita e la morte! Ore 9:20 i vigili del fuoco stanno sistemando un sistema di corde in alternativa al telone che il signore rifiuta minacciando di lanciarsi. Ore 10:25 i vigili del fuoco hanno montato il gonfiabile , ma l’uomo si è spostato ed ha il vuoto sotto! N.B.; per tutelare la privacy della persona abbiamo pubblicato solo alcune foto censurando il volto“.