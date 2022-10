0 Facebook Napoli, uomo tenta di buttarsi dal ponte del raccordo: traffico in tilt e panico in strada Cronaca 19 Ottobre 2022 09:55 Di Fabiana Coppola 1'

Fin dalle 7 circa del mattino è totalmente bloccato il raccordo Pianura-Vomero che collega i due quartieri di Napoli. Un uomo è salito su un ponte minacciando di lanciarsi nel vuoto.

Momenti di panico per il gesto folle e per tutte le persone che a quell’ora vanno a lavorare, o dovrebbero andare. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it l’uomo sarebbe originario del quartiere Pianura. E’ in atto la trattativa con i Carabinieri in quanto è seduto con i piedi nel vuoto e un piccolo gesto potrebbe risultare fatale.

Intanto il traffico sul raccordo Pianura Vomero è paralizzato ed è stata chiusa la rampa d’accesso di via Montagna Spaccata. La Circumflegrea è stata bloccata infatti i vigili del fuoco stanno posizionando dei gonfiabili sui binari in caso di caduta.