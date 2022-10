0 Facebook Rita De Crescenzo commenta con il marito il servizio delle Iene: “Non ha detto niente di nuovo” Spettacolo 19 Ottobre 2022 13:07 Di redazione 3'

Rita De Crescenzo e il marito Sasà questa mattina hanno commentato il servizio andato in onda a Le Iene nella serata di martedì che vede protagonista proprio la tiktoker napoletana. “Ex spacciatrice per il conto del clan Elia “Rita De Crescenzo è un’imputata per un processo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti di uno dei clan più potenti di Napoli. E’ una buffona”, inizia con la presentazione di Fabio Postiglione, giornalista napoletano de Il Corriere della Sera.

Rita De Crescenzo commenta il servizio delle Iene

Nel corso del servizio Nicolò De Divitiis accompagna la De Crescenzo in giro per le varie feste in cui è ospite, mostrano una sua giornata tipo. E’ arrivato poi il momento in cui la iena ha parlato del famoso video di Rita De Crescenzo mentre prende in giro i vigili urbani che l’avevano fermata. A riguardo la tiktoker ha risposto: “Purtroppo la mia testa è un poco pazzarella, ho chiesto scusa e chiedo di nuovo scusa”. Si è poi parlato del rapporto con il clan Elia, smentito dalla tiktoker, ma ribadito da Postiglione. “La camorra non è solo il 41bis, è anche un atteggiamento”, sottolinea Postiglione. Ma la De Crescenzo non ci sta e parla di invidia: “Ma dove sta questa camorra? Io ho sbagliato, sono stata arrestata, ma non stavo bene. Facevo uso di droga e di psicofarmaci. “Rita non può essere un esempio”.

Dalle parole della De Crescenzo sembrerebbe che la tiktoker non sia stata proprio entusiasta di quanto andato in onda. Proprio lui ha detto: “Quel bel signore ha detto cose che tu hai già detto“. La tiktoker nel video ha ribadito come il servizio delle Iene non abbia detto nulla di nuovo: “Bravo non ha detto niente di nuovo”. Poi il marito ha parlato nuovamente dell’invidia che la gente proverebbe nei confronti di Rita. “Tutta Napoli voleva stare al tuo posto”. “Ragazzi nel bene e nel male basta che se ne parli – ha concluso la De Crescenzo – però io sono contenta così ha fatto un bel servizio. Quello che vi ho raccontato ve l’ho già raccontato”.

Il commento di Rita al servizio de Le Iene