0 Facebook Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi, una ‘storia segreta’ prima dell’ingresso al GFVip Spettacolo 19 Ottobre 2022 15:13 Di redazione 1'

Massimo Giletti avrebbe avuto una frequentazione segreta con Antonella Fiordelisi. E’ questo l’ultimo scoop lanciato dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini del conduttore di Non è l’arena con la concorrente del Grande Fratello Vip.

Il flirt segreto di Massimo Giletti

Secondo quanto riportato dal tabloid diretto da Alfonso Signorini pare che Giletti e la Fiordelisi abbiano avuto un flirt nel mese di luglio, una frequentazione che sarebbe durata poco e al termine della quale i due avrebbero conservato un rapporto d’amicizia. Nelle immagini pubblicate da Chi si vede il conduttore di Non è l’Arena andare a prendere la Fiordelisi e accompagnarla in gioielleria.

La coppia poi si sarebbe concessa un aperitivo, momento in cui è apparsa molto affiatata. Dopo aver trascorso la serata in giro, la coppia è rientrata nello stesso portone. Un flirt inaspettato, la Fiordelisi ha 24 anni e Massimo Giletti 60. La relazione però non sarebbe decollata e tutt’oggi entrambi si definiscono single.