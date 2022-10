0 Facebook Napoli, anziano rapinato vicino la stazione: si sente male e muore davanti alla moglie Cronaca 19 Ottobre 2022 16:04 Di redazione 1'

Si trovava in piazza principe Umberto, zona vicina alla stazione centrale di Napoli. Era diretto in via Taddeo da Sessa, dove aveva appuntamento con la moglie. L’uomo, una persona anziana, è riuscita ad arrivarsi. Ma poi si è sentito male, si è accasciato al suolo ed è deceduto.

Il motivo? Il malore sarebbe sopraggiunto a causa di un trauma. Poco prima, infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, l’uomo era stato rapinato. Lo choc gli avrebbe provocato un malore, probabilmente scatenato da un infarto improvviso.

Così la vittima ha perso la vita davanti alla consorte con la quale doveva incontrarsi. I fatti sono accaduti verso le 13.30. Sul posto sono giunti i soccorsi e gli agenti della Polizia di Stato. Vi sono indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile della rapina.