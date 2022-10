0 Facebook Napoli, lancia lucchetto contro bus: il vetro si rompe e le schegge colpiscono agli occhi una 15enne Cronaca 19 Ottobre 2022 16:47 Di redazione 1'

Due ore fa circa i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in largo Sermoneta dove era in sosta un autobus ANM della linea 140. In via Mergellina, poco prima, uno sconosciuto avrebbe lanciato un lucchetto contro uno dei vetri lato sinistro del veicolo.

Le schegge hanno colpito e ferito agli occhi una passeggera 15enne. La ragazzina è stata trasportata al Pellegrini ed è ora nel reparto oculistico. Indagini in corso dei Carabinieri.