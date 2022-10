0 Facebook Che disastro l’Atp 250 di Napoli, la denuncia del tennista: “Mai successo in vita mia” Cronaca 19 Ottobre 2022 11:50 Di redazione 2'

A dir poco caotica per non dire disastrosa l’organizzazione del torneo Atp 250 di Napoli. L’ultimo esempio? La denuncia via social del tennista Nicolas Barrientos.

Che disastro l’Atp 250 di Napoli, la denuncia del tennista

In un post su Twitter, il doppista, ha spiegato di esser stato praticamente ‘sfrattato‘ dall’hotel in cui soggiornava mentre giocava un incontro: “Questo è il colmo. Come può succedere in un ATP 250? Nemmeno in un challenger mi era mai capitata una cosa del genere” dice rammaricato Barrientos.

Il tennista aggiunge: “Sono arrivato in albergo dopo aver giocato la mia partita alle 17 e ho trovato tutti i miei effetti personali e quelli di mia moglie nell’atrio, male imballati, con varie cose sparse per terra”.

L’email mentre era in campo

“Ho controllato la mia mail – afferma Barrientos – e vedo un’e-mail arrivata alle 16:00 mentre stavo giocando, che mi informava che dovevo cambiare nuovamente hotel. Mi avevano già cambiato una volta albergo, il secondo giorno“.

Il tennista infine chiosa: “Il torneo ha pochissime auto e, quindi, gli spostamenti sono più difficili. Spero che l’ATP Tour adotti misure per evitare che i giocatori debbano affrontare queste situazioni. Soprattutto quando lo stesso incidente si ripete nei tornei organizzati dalla stessa società”.

IL VIDEO SUI SOCIAL