ATP di Tennis a Napoli, che figuraccia. Match sospesi per impraticabilità del campo: "L'abbiamo saputo dopo 2 ore" Cronaca 15 Ottobre 2022

Uno degli eventi più attesi a Napoli è sicuramente l’ATP 250 di tennis. Il torneo – come noto – si svolgerà sul Lungomare. Oggi però, per i tanti spettatori, un’amara sorpresa: tutti i match di qualificazione sono stati annullati per via dell’impraticabilità dei campi.

A causare il tutto è stata la pioggia caduta in modo rovinoso negli scorsi giorni. Sui campi vi erano dei vistosi bozzi che non permettevano assolutamente di giocare. Le persone in fila da stamani alle 11 hanno saputo degli incontri cancellati solo alle 13:30. I match di qualificazione si sposteranno quindi al Tc di Pozzuoli-Monteruscello.