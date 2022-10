0 Facebook La Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo assieme, ma lui detta le regole: “Decido io” Spettacolo 19 Ottobre 2022 11:21 Di redazione 1'

Il peggio sembra passato. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, dopo mesi burrascosi, sono tornati assieme. A rivelarlo è il settimanale Chi.

La Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo assieme, ma lui detta le regole

Chi ha mosso il primo passo è stata la bella Michelle, nonostante Tomaso sembrava non la volesse più. A tal proposito, l’imprenditore ad alcuni amici confessò che non gli era andata giù l’apparizione della conduttrice svizzera con l’ex Eros Ramazzotti.

Basta copertine

La Hunziker è riuscita però ad abbattere le barriere di Trussardi mostrandosi presente nella vita dell’imprenditore. Come spiega ‘Chi‘, al momento sarebbe Tomaso a gestire la relazione: non vuol sentire parlare di servizi per i giornali, interviste, immagini di famiglie allargate. Tomaso chiede a Michelle un amore reale al 100%.